В Госдуме раскритиковали идею о введении налога на мясо в России

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов оценил заявление спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков о возможном введении налог на мясо в РФ.
По словам Катасонова, налог на мясо может привести не только к росту цен на продукт, но и к общественному недовольству.
Парламентарий считает, что можно снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу другими методами, не затрагивая производство мясной продукции.
"Это приведет к социальному недовольству. Мало того, что каждый житель это почувствует у себя в кармане, но это приведет и к социальному непониманию. Людям очень трудно объяснить, почему экология должна спасаться за счет мясной продукции", — цитирует парламентария "Газета.Ru".
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что борьба с изменением климата может коснуться животноводства и, в частности, привести к появлению налога на мясо в РФ. Идею введения такого налога впервые высказал основатель компания Beyond Meat Итан Браун.
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