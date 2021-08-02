Глава Beyond Meat хочет обложить мясо налогом

Мясо животного происхождения хотят обложить налогом. Данная мера позволит сократить потребление этого продукта людьми, считает основатель крупнейшего в мире производителя так называемого растительного мяса Beyond Meat Итан Браун.

Он предлагает ввести "пигувианский налог".

Такой налог платят предприятия, деятельность которых негативно отражается на окружающей среде, сообщает BBC News.

Это позволит развивающимся странам вкладывать средства в производство растительных источников белка, считает глава Beyond Meat.

Также Браун отмечает снижение покупательского спроса на мясо, так как многие заботятся о своём здоровье или климате.

Кроме того, потребителей может волновать и то, как организовано промышленное животноводство, полагает он.

В феврале Beyond Meat начала поставлять свою продукцию некоторым сетям быстрого питания, в том числе и McDonald's. В результате появился бургер под названием McPlant (от английского plant — растение). Такое мясо будут добавлять и в другие блюда этих заведений.

К сотрудничеству планируется привлечь не только Beyond Meat, но и её главного конкурента — Impossible Foods.

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