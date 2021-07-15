"Непонятная практика": посол Словении оценил российский "закон о шампанском"

Поправки, придуманные и внесённые в российские законы о виноделии, можно оценить как "односторонний акт", который явно не пойдёт на пользу внешней торговле. Более того, возникла коллизия: шампанское из французского региона Шампань теперь станет "игристым вином".

Шампань

В одну калитку: мнение посла о законе

Напомним коротко о сути поправок: термин "шампанское" теперь можно применять только к той продукции, которая произведена на территории РФ силами российских компаний. Всё остальное законотворцы "смели" в категорию "игристых вин".

В Еврокомиссии по поводу новшества высказались однозначно: будут проблемы. Примерно такое же мнение высказал и посол Словении в РФ Бранко Раковец.

"Здесь речь идёт об одностороннем акте РФ, который был ввёден без консультаций с партнерами и экспортерами из ЕС… Это непонятная практика, которая не будет способствовать развитию взаимной торговли и не окажет положительного влияния на развитие российского энологического сектора", — сообщил он для РИА "Новости".

Удивительное рядом: шампанское из Шампани "уже не то"

Если изучить поправки повнимательнее, можно сделать вывод: Россия не только значительно "перетряхивает" экспортно-импортные операции, но и фактически отказывается от признания международной маркировки. Потому что

"…согласно регламентам, действующим на территории Европейского союза, правильно использовать термин ["шампанское"] только по отношению к вину, производимому в провинции Шампань".

Конкретно для Словении, продолжил посол, ситуация не такая страшная. Если оценить объём продукции виноделов страны на полках магазинов РФ, то можно сделать вывод: он весьма скромен.

"Это связано с существованием многих проблем при экспорте в Россию, в том числе — высоким акцизам. Всё это приводит к неразумно высоким ценам. Поэтому большого интереса к экспорту вин в Россию в Словении нет", — объяснил причину Раковец.

Итоги "регулирования" оплатит потребитель?

Самое интересное: у потребителей Словении, считает посол, выбор есть, потому что страна ввозит практически столько же вина, сколько и вывозит.

"А в России, я боюсь, при принятии такого закона конечный счёт будет оплачивать покупатель, который либо не будет вообще иметь выбора, либо будет платить очень высокую цену", — заключил посол.

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