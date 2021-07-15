EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ЮАР воцарился хаос: сын арестованного экс-президента призывает к осторожности
Политика и мозги: зачем Штатам "заливать" $5 млн в работу с армянской молодёжью
В Германии из-за наводнения без вести пропали 60 человек. А дождь всё идёт
"Отстранить": очередной допинговый скандал с российскими спортсменами
Британия будет, если потребуется, сотрудничать с талибами - глава минобороны
Надо бы "восстановить демократию": Блинкен высказался о ситуации в Мьянме
Байден вывезет из Афгана переводчиков в рамках операции "Союзное убежище"
Кому и как считать голоса? Продолжаются обсуждения легитимности выборов в США
"Идут, берут Севастополь": Вовк объяснил, как в НАТО могли бы помочь Киеву

"Непонятная практика": посол Словении оценил российский "закон о шампанском"

Экономика

Поправки, придуманные и внесённые в российские законы о виноделии, можно оценить как "односторонний акт", который явно не пойдёт на пользу внешней торговле. Более того, возникла коллизия: шампанское из французского региона Шампань теперь станет "игристым вином". 

Шампань
Шампань

В одну калитку: мнение посла о законе

Напомним коротко о сути поправок: термин "шампанское" теперь можно применять только к той продукции, которая произведена на территории РФ силами российских компаний. Всё остальное законотворцы "смели" в категорию "игристых вин".

В Еврокомиссии по поводу новшества высказались однозначно: будут проблемы. Примерно такое же мнение высказал и посол Словении в РФ Бранко Раковец.

Словения

"Здесь речь идёт об одностороннем акте РФ, который был ввёден без консультаций с партнерами и экспортерами из ЕС…

Это непонятная практика, которая не будет способствовать развитию взаимной торговли и не окажет положительного влияния на развитие российского энологического сектора", — сообщил он для РИА "Новости".

Удивительное рядом: шампанское из Шампани "уже не то"

Если изучить поправки повнимательнее, можно сделать вывод: Россия не только значительно "перетряхивает" экспортно-импортные операции, но и фактически отказывается от признания международной маркировки. Потому что

"…согласно регламентам, действующим на территории Европейского союза, правильно использовать термин ["шампанское"] только по отношению к вину, производимому в провинции Шампань". 

Руки, чиновник, ручка
 

Конкретно для Словении, продолжил посол, ситуация не такая страшная. Если оценить объём продукции виноделов страны на полках магазинов РФ, то можно сделать вывод: он весьма скромен.

"Это связано с существованием многих проблем при экспорте в Россию, в том числе — высоким акцизам. Всё это приводит к неразумно высоким ценам. Поэтому большого интереса к экспорту вин в Россию в Словении нет", — объяснил причину Раковец.

Итоги "регулирования" оплатит потребитель?

Рубли
 

Самое интересное: у потребителей Словении, считает посол, выбор есть, потому что страна ввозит практически столько же вина, сколько и вывозит.

"А в России, я боюсь, при принятии такого закона конечный счёт будет оплачивать покупатель, который либо не будет вообще иметь выбора, либо будет платить очень высокую цену", — заключил посол.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Moet Chandon исчезнет в России, но ненадолго. Ему запретили называться шампанским
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В Германии из-за наводнения без вести пропали 60 человек. А дождь всё идёт
"Отстранить": очередной допинговый скандал с российскими спортсменами
Британия будет, если потребуется, сотрудничать с талибами - глава минобороны
Надо бы "восстановить демократию": Блинкен высказался о ситуации в Мьянме
"Непонятная практика": посол Словении оценил российский "закон о шампанском"
Байден вывезет из Афгана переводчиков в рамках операции "Союзное убежище"
Кому и как считать голоса? Продолжаются обсуждения легитимности выборов в США
"Идут, берут Севастополь": Вовк объяснил, как в НАТО могли бы помочь Киеву
Российские истребители сопроводили самолёты ВВС США "домой"
Украину осенило: за "Турецкий поток" тоже можно попросить компенсацию
Популярное
Новости Украины
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова

"Слуги народа" Денис Монастырский готов заменить Арсена Авакова на должности главы МВД - соратники по партии "дали добро".

В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
Эксперт: чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину
Новости Белоруссии
Эксперт: чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину
Мир. Новости мира
Момент непонимания: как США предупредили Украину про "опасность" Китая
Мир. Новости мира
Дарья Митина: "Людоеды гуляли по Кремлю"
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Мир. Новости мира
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Новости Украины
Арсен Аваков уходит из МВД, чтобы стать президентом Украины
Братья навек: Пекин и Киев готовы к стратегическому альянсу?
Мир. Новости мира
Братья навек: Пекин и Киев готовы к стратегическому альянсу?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов Выборы 2021
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников