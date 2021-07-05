Не распробовали: российский "закон о шампанском" вызвал недовольство ЕК

Весьма любопытный по своей сути "закон о шампанском" вызвал протесты у Еврокомиссии. Представитель ЕК, освещавшая данный вопрос на брифинге, объяснила: могут возникнуть проблемы с экспортом.

Напомним суть "закона о шампанском": предполагается, что термином "шампанское" теперь можно называть только продукцию, произведённую на российской территории силами российских производителей.

Соответственно, импортное шампанское станет не "шампанским", а "игристым вином". Данная "перемена мест слагаемых" потребует от производителей введения новой маркировки и новой сертификации, а от продавцов — новых штрих-кодов и плотной работы с системой ЕГАИС, пишет "МК".

"Мы знаем о законопроекте в России по алкогольным и винным [напиткам]. Он будет иметь значительное влияние на винный экспорт. Мы будем делать всё необходимое, чтобы выразить своё несогласие и опасения по поводу этого проекта", — указала представитель ЕК, освещая вопрос, цитату приводит РИА "Новости".

Специалисты ЕК, продолжила представитель, изучат данный проект подробнее — и лишь потом можно будет точно говорить о последствиях.

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