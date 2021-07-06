Как демографический кризис влияет на экономику

В развитых странах снижение населения далеко не всегда означает снижение показателей потребления. В России, как и в Токио, Лос-Анджелесе и Лондоне, не смотря на демографический кризис, из-за высокого спроса на различные товары наблюдается нехватка складских помещений.
В России снижение численности населения с различной динамикой происходит с 1996 года. Не смотря на увеличение рождаемости в течение последних лет, демография остается отрицательной. Так за 25 лет население России снизилось на 2 млн человек. А рожденные в течение этого периода дети еще не выросли в полноценных потребителей.
В своих прогнозах Росстат о перспективах коренных изменений в динамике не сообщает. К 2036 году ожидается лишь замедление убыли населения. Подобная картина, казалось бы, должна была негативно сказаться на экономике, но потребление растет противоположно снижению демографии.
Отчасти это связано с миграционной ситуацией в стране. Финансово обеспеченные категории граждан перемещаются в места с более развитой инфраструктурой. Это влечет за собой увеличение спроса на логистику, которое положительно влияет на экономику. В то же время, уезжая заграницу, люди со средним и высоким доходом, освобождают место для граждан с более низкой покупательной способностью. Это приводит к росту спроса на дешевые товары и уменьшению упаковок: пакет молока 0,9 вместо 1 литра. Отсюда происходит рост необходимости хранения товарных единиц, а следовательно и увеличения складских площадей для их хранения.
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