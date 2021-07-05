"Мы уведомили": Китайским властям не угодило приложение Didi

Любопытная ситуация сложилась вокруг работы приложения по заказу такси Didi в Китае. Как оказалось, в нём содержатся ошибки, приводящие к незаконному сбору личных данных пользователей, так что пока приложение будет запрещено к скачиванию.

Напомним, что Didi в целом — это не только приложение по заказу такси, но и своего рода экосистема: там представлены услуги как агрегатора, так и каршеринга. При этом компания, создавшая его, — китайская, расположена в Пекине и может похватать охватом в примерно 450 млн пользователей по всему миру.

Как оказалось, претензии к Didi возникли у управления по вопросам киберпространства КНР.

"Приложение Didi допустило серьёзные нарушения, занимаясь сбором личной информации пользователей. В соответствии с законом о сетевой безопасности мы уведомили магазины приложений о необходимости удалить Didi из списка программ", — указано на сайте регулятора.

Требования на данный момент просты:

"…необходимо тщательно устранить допущенные проблемы, обеспечив полную информационную безопасность пользователей".

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