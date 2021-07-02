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Игра на понижение: Китай ограничил майнинг и порадовал геймеров

Экономика

Неожиданный "подарок" для любителей компьютерных игр по всему миру сделали (вольно или невольно) власти Китая. После того, как сразу в нескольких регионах страны оказался под запретом процесс майнинга криптовалют, на вторичный рынок обрушился "водопад" видеокарт, и цены на них опустились, сообщает "Сегодня".

Китай намекает: не нужен нам этот ваш биткоин

Биткоин
 

Ограничения китайских властей, уточняет РБК, коснулись провинций Сычуань, Юньнань, Цинхай и Синцзян — теперь майнинг там под запретом. Также 21 июня силами экспертов Народного Банка Китая (им руководит правительство) были озвучены предостережения для других банков страны.

"…деятельность по торговле виртуальной валютой нарушает нормальный экономический и финансовый порядок, порождает риски незаконного трансграничного перевода активов, отмывания денег и другой незаконной и преступной деятельности и серьёзно ущемляет интересы людей.

Банки и платёжные учреждения должны строго выполнять "Уведомление о предотвращении рисков, связанных с биткоинами" и "Объявление о предотвращении рисков финансирования выпуска токенов", а также другие нормативные требования", — сообщили банкирам.

Вздох облегчения: геймеры рады

Геймер
 

Напомним, что видеокарты (особенно наиболее мощных конфигураций) нужны для процесса майнинга, то есть получения криптовалют. На волне увлечения мира новым трендом и производители, и сетевики за спросом не угнались: цены на видеокарты стали резко расти. Пришлось даже вводить ограничения:

  • японская сеть Dospara одно время продавала по принципу "одна карта в одни руки", причём совершить покупку клиенты могли лишь раз в месяц;
  • британский магазин Scan сообщал, что некоторые модели видеокарт будут опускаться по штуке в руки.

Рынок "вторички" на фоне всего этого радуется "распродажной" волне. Скидки и правда внушают осторожный оптимизм: например, NVIDIA RTX 3090, ранее стоившая 3 100 долларов, теперь уходит по 2 300 долларов, некоторые продавцы торгуют с ценником в 1 850 долларов.

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Китай снова НАГНУЛ МАЙНЕРОВ - закрытие майнинг ферм - блокирование и отмена криптовалюты
Автор: Константин Шапров
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