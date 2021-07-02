Всемирный банк придумал, как "подкинуть" Украине ещё один кредит

Приятные новости для украинских властей: во Всемирном банке придумали, под каким соусом финансово "помочь" стране. На благое дело развития "зелёной" энергетики Киеву выдадут кредит на 212 млн долларов.

"30 июня совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере $212 млн, в рамках которого $177 млн предоставил Международный банк реконструкции и развития, а Фонд чистых технологий выделил на льготных условиях кредит в размере $34 млн и грант в размере $1 млн", — указано в сообщении на сайте министерства энергетики Украины.

На эти деньги украинским специалистам предстоит строить солнечные батареи, а также некие "системы, позволяющие накапливать энергию". Денег хватит на работы сразу на нескольких ГЭС:

Киевской;

Каневской;

Кременчугской;

Среднеднепровской.

Напомним, что ранее совет по поводу энергетики дала Украине Варшава. Однако реализовать его если и удастся, то без "дивидендов".

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