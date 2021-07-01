Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа

Полезный совет для Киева предоставили в Варшаве. Украине, считает глава польского МИД Збигнев Рау, стоило бы озаботиться вопросом поиска других источников газа.

Рау высказался по поводу Украины и газа в ходе совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Польский чиновник не преминул напомнить, что его страна всё ещё против "СП-2".

"За последние 18 лет все правительства в Польше критически относились к этому проекту, который разделяет страны ЕС и НАТО, а сейчас для нас важно то, что завершение этого проекта влечёт за собой появление дефицита безопасности в нашей части Европы, а с точки зрения Украины — отсутствие безопасности", — сообщил Рау.

Польша, продолжил он, работает над тем, чтобы поставки газа были диверсифицированы. В частности, именно для этих целей и нужен проект Baltic Pipe - важно получать газ из источников и по системам, которые не контролирует Россия. Так что и Киеву было бы полезно задуматься над "аналогичным решением".

"Нужно искать другие источники газа для Украины и инфраструктурные решения, которые дадут этой стране безопасность. Другие решения не смогут обеспечить Украине безопасность", — констатировал он.

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