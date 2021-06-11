Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток-2", объявила, что все части первой ветки газопровода были технически подключены, и ее строительство завершено.
"Морской участок первой ветки "Северного потока-2 " технически завершен. 4 июня прокладка трубопровода завершена, сегодня (10 июня. — Прим. ред.) проведено перекрытие: морские участки газопровода, проложенные Россией и Германией, взаимосвязаны", — говорится в заявлении оператора.
Кроме того, в компании отметили, что пуско-наладочные работы по заполнению газопровода начнутся с 11 июня.
Также в Nord Stream 2 AG уточнили, что продолжаются работы по прокладке трубопроводов на морском участке второй ветки газопровода, которые ведутся в соответствии с имеющимися разрешениями.
Напомним, что о завершении строительства морского участка первой ветки "Северного потока-2" объявил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.
Президент указал, что потребители Германии получат по "СП-2" газ дешевле, чем они могут получить по газопроводам, проходящим через другие страны. Кроме того, газ, который будет проходить по этому газопроводу, лучше с экологической точки зрения, поскольку он самый чистый в мире.
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