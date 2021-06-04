Путин заявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня была завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2". Об этом он сообщил во время выступления на ПМЭФ-2021.

Также глава государства заявил, что трубопровод полностью завершён на территории России, а Газпром готов к прокачке газа.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что строительство "Северного потока-2" завершится до конца года. Его словам подтвердил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Укладка трубопровода возобновилась 24 мая в территориальных водах Германии. По сообщению минэнергетики, осталось уложить 100 километров "Северного потока-2".