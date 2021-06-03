Силуанов сделал заявление об административном регулировании цен

Новость касательно административного регулирования цен в РФ: его нет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов поднял вопрос с административным регулированием в ходе выступления на ПМЭФ. Он отметил, что государство обеспокоено ростом цен, однако имеет достаточно механизмов, которые можно отнести к общей категории "рыночных".

"Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем", — сказал Силуанов.

Силуанов попросил не "перегревать" ситуацию, отметив, что власти работают над ситуацией, применяя имеющиеся инструменты и механизмы, коих "достаточно".

Напомним, что ранее в Минсельхозе регулярно были вынуждены комментировать новости касательно рисков роста цен на те или иные продукты: например, сахар и яйца.

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