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Немецким экологам не удалось остановить строительство "Северного потока-2"

Экономика » Сырье » Газ

Немецким экологам не удалось остановить строительство "Северного потока-2" ("СП-2").

Немецким экологам не удалось остановить строительство "Северного потока-2"

"Фортуна" подошла к экономическим водам Германии

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое в настоящее время прокладывает вторую ветку газопровода, идущего из Дании в Германию по дну Балтийского моря, через несколько дней достигнет границы исключительной экономической зоны Германии и должно остановиться, так как Немецкое агентство по охране окружающей среды (DUH) и экологическая организация Naturschutzbund Deutschland (NABU) в мае подали в суд против проведения трубоукладочных работ на немецком двухкилометровом участке.

Германия возобновляет строительство "СП-2"

Мотивировка — это место птицы используют для отдыха. В результате действие разрешения на строительство этого участка от 2018 года было приостановлено. Однако, так как в мае птицы заканчивают свой отдых, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) своим решением возобновило действие разрешения на строительство двухкилометрового участка с субботы.

Об этом сообщает t-online.de со ссылкой на dpa. Трубопровод почти завершён, в территориальных водах Германии из общей протяжённости около 1200 километров осталось достроить 31 километр.

Суды ещё не приняли решение

Как пишет ndr.de, DUH подало два судебных иска против немецких разрешительных органов. Один против BSH, который одобрил строительные работы в птичьем заповеднике к востоку от Рюгена. И второй — против Управления горнодобывающей промышленности Штральзунда, которое разрешило работы на континентальном шельфе Германии, с целью его отзыва.

В иске, поданном 5 августа, экологи ссылаются на новые научные данные, в соответствии с которыми, работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечке метана. Ущерб от подобного выброса, утверждают авторы иска, может оказаться выше оценок, которые давались ранее.

Ассоциации считают поставки природного газа ненужными с экономической и экологической точек зрения. Суды пока не приняли решение.

Надо отметить, что все претензии экологов по первой ветке газопровода были отклонены судами. В Nord Stream 2 AG в ответ напомнили, что проект одобрили власти пяти стран "на основе всесторонних оценок воздействия на окружающую среду".

По двум веткам трубопровода по дну Балтийского моря в будущем будет перекачиваться 55 миллиардов кубометров газа из России в Германию. Им предстоит снабдить 26 миллионов домашних хозяйств в Европе. Грандиозный проект стартовал в сентябре 2018 года и стоит около восьми миллиардов евро.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Любовь Степушова, Редактор: Нина Лебедь
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