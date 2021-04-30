Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на три месяца

Министерство энергетики РФ разработало проект постановления правительства, который предусматривает запрет на экспорт бензина в течение трёх месяцев. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Как считает Минэнерго, запрет на экспорт определённых видов топлива, включённых в приложение, позволит не допустить ускорения роста цен на бензин. Согласно приложению, под запрет могут попасть автомобильные бензины всех марок. Он не распространяется на транзитное топливо и топливо, перемещаемое между двумя регионами через иностранные государства.

Проект также поручает Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "обеспечить сбалансированность рынков топлива и недопущение ускорения роста цен на топливо", в том числе за счёт ежемесячного отслеживания объёмов производства и поставок бензина на внутренний рынок.

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