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Депутаты поинтересуются у Мишустина о деофшоризации экономики

Экономика » Правила игры » Законодательство

Депутаты Госдумы РФ планируют запросить у премьер-министра Михаила Мишустина результаты деофшоризации экономики. С таким предложением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Депутаты поинтересуются у Мишустина о деофшоризации экономики

Во время пленарного заседания тему деофшоризации экономики поднял первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Володин предложил задать вопрос о деофшоризации Мишустину во время отчёта правительства, который состоится 12 мая текущего года.

По мнению председателя Госдумы, нужно спросить "что сделано для вывода наших компаний, какие действия предприняты для того, чтобы прекратить офшорные схемы, и как это работает на экономику страны".

Володин напомнил, что ещё при обсуждении Мишустина на пост премьер-министра депутаты услышали от него предложения по деофшоризации. Часть из них уже реализована: приняты решения "по Кипру", "по европейским государствам". Но стоит обсудить этот вопрос дополнительно.

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Борьба с офшорами: кто мешает Путину?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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