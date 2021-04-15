Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще всего

Генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук рассказал, какие банкноты подделывают чаще всего, а какие практически не интересуют фальшивомонетчиков и почему.

По его словам, чаще всего в России подделывают купюры достоинством 1 тысяча и 5 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости". Остальные банкноты с более низким номиналом не подделываются из-за экономической нецелесообразности — номинальная стоимость подделки не превышает затраты на её "производство".

В ходе конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация", Ткачук также выразил уверенность, что за заменой банкнот в России не последует всплеск фальшивомонетничества. По его словам, в новых банкнотах появятся новые защитные элементы, которые вызовут сложности у фальшивомонетчиков.

Напомним, Центробанк РФ собирается модернизировать некоторые купюры к 2025 году, усовершенствовав их защиту и дизайн. В частности, в 2022 году поступят в обращение новые 100-рублёвки, в 2023 году — новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 году — номиналом 500 рублей, в 2025 году — номиналом 10 и 50 рублей.

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