Крупнейший суверенный фонд мира "пустит деньги на ветер"

Фонд Норвегии, наполненный доходами от нефти, кардинально меняет структуру своих вложений. Ранее фонд полностью продал активы, связанные с разведкой и добычей нефти, и теперь вложился в компании из индустрии возобновляемых источников.

В частности, 7 апреля 2021 года фонд подписал соглашение о приобретении 50-процентной доли в ветряной электростанции Borssele за 1,4 млрд евро. Продавцом выступит датская энергетическая компания Ørsted A/S, которая останется совладельцем и оператором электростанции. Как ожидается, сделка будет закрыта во II или III квартале 2021 года.

Как утверждает Norges Bank Investment Management, управляющая фондом, это будет первая инвестиция в сферу возобновляемых источников. Глава управляющей компании Мие Холстад заявил, что покупка Borssele — продолжение стратегии по формированию портфеля активов из ветряных и солнечных электростанций.

Ørsted A/S, помимо обслуживания станции, поможет норвежскому фонду выйти на рынок возобновляемых источников энергии.

Объём суверенного фонда Норвегии на сегодняшний день превышает 11,2 трлн крон или $1,32 трлн.

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