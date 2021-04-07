Набиуллина предостерегла от вложений "в известные имена"

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла начинающих инвесторов от вложений в известные компании, которые ранее показывали высокую доходность.

"Кроме риска мисселинга (недобросовестных предложений. — Прим. ред.), есть, конечно же, риск, который можно было бы назвать… недиверсифицированных вложений частного лица на базе предыдущей высокой доходности, скажем так", — цитирует выступление Набиуллиной на биржевом форуме РИА "Новости".

По её словам, в последнее время наметилась тенденция, когда инвесторы, выходя на фондовый рынок через брокерские счета, начинают просто инвестировать "в известные имена", которые ранее демонстрировали доходность.

"Как известно, предыдущая доходность — это не всегда гарантия будущей доходности", — напомнила она.

Также глава Центробанка считает, что россиянам, "чтобы не разочаровываться в фондовом рынке", лучше осуществлять вложения через фонды коллективного инвестирования.

"Когда это делают профессионалы, риски разложены по разным типам активов", — уверена Набиуллина.