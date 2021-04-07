Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла начинающих инвесторов от вложений в известные компании, которые ранее показывали высокую доходность.
"Кроме риска мисселинга (недобросовестных предложений. — Прим. ред.), есть, конечно же, риск, который можно было бы назвать… недиверсифицированных вложений частного лица на базе предыдущей высокой доходности, скажем так", — цитирует выступление Набиуллиной на биржевом форуме РИА "Новости".
По её словам, в последнее время наметилась тенденция, когда инвесторы, выходя на фондовый рынок через брокерские счета, начинают просто инвестировать "в известные имена", которые ранее демонстрировали доходность.
"Как известно, предыдущая доходность — это не всегда гарантия будущей доходности", — напомнила она.
Также глава Центробанка считает, что россиянам, "чтобы не разочаровываться в фондовом рынке", лучше осуществлять вложения через фонды коллективного инвестирования.
"Когда это делают профессионалы, риски разложены по разным типам активов", — уверена Набиуллина.
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