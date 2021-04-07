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Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок

Экономика

Начатые Россией военные учения начинают негативно влиять на рубль: российская валюта подешевела после того, как по лентам информагентств прошли данные о масштабной проверке боеготовности армии.

Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок

Напомним, что комментарий касательно учений дал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники", - приводят его цитату в РИА "Новости".

После того как на биржах оценили данную новость в полной мере и сопоставили её с проблемами в Донбассе, а также скорыми учениями НАТО на Украине, курс российской валюты "рухнул". Шестого апреля примерно к 14:48 по московскому времени:

  • доллар уверенно прошёл отметку в 77 рублей;
  • евро укрепил позиции на отметках выше 91 рубля.

Американская валюта "отъелась" на 80 копеек, причём всего за полтора часа. Евро "атаковал" высоту в 91,5 рубля, что стало максимум на дистанции в два месяца. Ситуация осложнилась "побегом" из российских активов всех ожидающих ухудшения ситуации в Донбассе.

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4 тыс. учений. Минобороны начало масштабные проверки боеготовности войск
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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