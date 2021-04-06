Эксперт оценил вероятность роста и падения курса рубля

Днём ранее торги на валютном рынке Московской биржи закрылись на 76,35 рубля за $1 и 90,15 рубля за 1 евро. О том, что мешает рублю укрепиться, "Российской газете" рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По его словам, "российский валютный рынок по-прежнему пребывает в каком-то настороженном оцепенении: ситуация странная и смешанная".

В частности, иностранные инвесторы продолжают покупать облигации федерального займа (ОФЗ), согласно данным о последнем аукционе Министерства финансов РФ. Значит, они "не слишком-то верят в реальность страшилок в духе, будто Вашингтон всерьёз мог бы инициировать отключение Москвы от системы международных расчётов SWIFT или тем паче ввести запрет на покупку бумаг российского госдолга".

При этом российский бизнес, да и простые граждане продолжают опасаться введения жёстких санкций со стороны США.

Поэтому Пушкарёв считает, что доллар/рубль и евро/рубль будут "как бы приклеенными всё к тем же отметкам в 76 рублей и 90 рублей", возможно только малая амплитуда колебаний вниз-вверх в пределах одного рубля.

Также аналитик обратил внимание на то, что рубль может слабее обычного реагировать на поддерживающие его факторы.

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