Компания РЖД отчиталась о крупном убытке

2020 год закончился для РЖД существенными убытками, в то время как в 2019 году компания получила неплохую чистую прибыль, сообщает пресс-служба.

Итак, чистый убыток холдинга РЖД по итогам 2020 года составил 52,9 млрд рублей согласно отчётности по МСФО. В 2019 году компания заработала чистую прибыль в размере 155,7 млрд рублей.

Убыток железнодорожной компании объясняется снижением количества пассажирских перевозок в условиях эпидемии коронавируса — доходы от них упали на 41,7%. Прибыль от остальных видов деятельности РЖД также снизилась, но не настолько значительно: от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре — на 4,2%, от предоставления логистических услуг — на 8,1%. В целом доходы холдинга сократились на 9,1%, до 2,3 трлн рублей.

РЖД считают, что результаты деятельности холдинга в значительной степени являются отражением ситуации в российской экономике и промышленности, так как железнодорожные перевозки тесно связаны с работой крупнейших производителей продукции и товаров.