Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала повысить минимальный размер оплаты труда в 2022 и 2023 годах, но в зависимости от того, "как будет складываться ситуация в экономике".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Голиковой на церемонии подписания соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством.
По предварительной оценке, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 4,7%, в 2023 году — на 5,8%.
"Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", — подчеркнула Голикова.
Вице-премьер добавила, что влияние роста экономики на заработную плату невозможно переоценить. Поэтому на величину МРОТ будут влиять и меры, направленные на поддержку экономики.
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, присутствовавший на церемонии, также отметил, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум, и с этим согласились все стороны подписанного соглашения.
В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум — 11 653 рубля.
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