Голикова пообещала повысить МРОТ, но с учётом ситуации в экономике

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала повысить минимальный размер оплаты труда в 2022 и 2023 годах, но в зависимости от того, "как будет складываться ситуация в экономике".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Голиковой на церемонии подписания соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством.

По предварительной оценке, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 4,7%, в 2023 году — на 5,8%.

"Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике", — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер добавила, что влияние роста экономики на заработную плату невозможно переоценить. Поэтому на величину МРОТ будут влиять и меры, направленные на поддержку экономики.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, присутствовавший на церемонии, также отметил, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум, и с этим согласились все стороны подписанного соглашения.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум — 11 653 рубля.