В России запретят навязывать дополнительные услуги

В правительстве РФ рассматривается законопроект, в котором детально прописаны условия, которые нельзя навязывать клиентам. Документ подготовлен на основе анализа судебной практики.

Законопроект вносит поправки в Федеральный Закон "О защите прав потребителей", сообщает "Российская газета".

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в договоры с потребителями часто включаются условия, которые неоднократно признавались недопустимыми при рассмотрении в судах. Новый законопроект должен снизить количество таких случаев.

В ходе его разработки была изучена целая серия арбитражных дел о навязывании страховки при оформлении потребительского кредита. Суды во всех случаях встали на сторону заёмщиков и взыскали в их пользу более 53 млрд рублей.

Теперь пункт о незаконности оказания дополнительных платных услуг без прямого согласия человека будет внесён в закон "О защите прав потребителей". Также запретят отказывать вносить в договор изменения и отказывать в заключении договора на этом основании.