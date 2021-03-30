В правительстве РФ рассматривается законопроект, в котором детально прописаны условия, которые нельзя навязывать клиентам. Документ подготовлен на основе анализа судебной практики.
Законопроект вносит поправки в Федеральный Закон "О защите прав потребителей", сообщает "Российская газета".
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в договоры с потребителями часто включаются условия, которые неоднократно признавались недопустимыми при рассмотрении в судах. Новый законопроект должен снизить количество таких случаев.
В ходе его разработки была изучена целая серия арбитражных дел о навязывании страховки при оформлении потребительского кредита. Суды во всех случаях встали на сторону заёмщиков и взыскали в их пользу более 53 млрд рублей.
Теперь пункт о незаконности оказания дополнительных платных услуг без прямого согласия человека будет внесён в закон "О защите прав потребителей". Также запретят отказывать вносить в договор изменения и отказывать в заключении договора на этом основании.
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