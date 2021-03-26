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Россияне переложили более $600 млн со вкладов на карты

Экономика » Финансы » Банки

В феврале 2021 года отток валютных вкладов из банков составил почти $628,7 млн. При этом объём валютных счетов увеличился практически на ту же сумму — $606,5 млн.

Россияне переложили более 0 млн со вкладов на карты

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Лидерами по оттоку валютных вкладов стали ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк, из которых россияне "вынесли" $550 млн в совокупности. Совкомбанк и Россельхозбанк зафиксировали приток денег на валютные вклады.

Лидерами по притоку валюты на счета (чаще всего, привязанные к картам) стали Сбербанк, Альфа-Банк и ЮниКредит Банк. В совокупности россияне положили на валютные счета в этих банках $486 млн.

Картина перетока валюты со вкладов на текущие счета наблюдается не первый месяц. Так, в январе 2021 года россияне закрыли валютные вклады на $833,5 млн, счета пополнились на $478,9 млн.

Это связано с низкими процентными ставками по валютным вкладам, близкими к нулю, и потому держать на них деньги бессмысленно. В то же время деньгами на текущих счетах можно распоряжаться в любой момент.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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