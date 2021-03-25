Набиуллина рассказала, как стать главой Центробанка

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что главное условие успешной карьеры — это хорошее образование. "Думаю, что это залог того, что вы, в конечном счёте, возглавите то, что хотите, не только Центральный банк", — сказала она, отвечая на вопрос, как стать главой ЦБ, Junior PayTech Forum 2021.

"Хороший университет, хороший факультет, который реально нравится. И выбор у нас большой. У нас действительно есть, из чего выбрать", — считает Набиуллина.

Прямой путь к должности председателя ЦБ, по её мнению, — образование по специальности "Экономика и финансы". Ещё одним обязательным условием является стремление к обучению. В пример она привела карьерный путь главы Европейского Центробанка Кристин Лагард, которая до назначения работа директором-распорядителем Международного валютного фонда.

"Она первую степень получила по английской литературе. Вообще была членом национальной сборной Франции по синхронному плаванию", — рассказала глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Центробанка с июня 2013 года.