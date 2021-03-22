Цифровой рубль поможет избавиться от доллара

Использование цифровых валют, в том числе цифрового рубля, позволит России отказаться от доллара и снизить зависимость от международной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. Так считает руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Наталья Сафина.

По её словам, с развитием цифровых валют потребность в системе SWIFT существенно снизится, сообщает РИА "Новости". При этом инфраструктура сделает цифровую валюту доступной для банков в круглосуточном режиме, а также уменьшит стоимость переводов, особенно трансграничных.

По данным Центра стратегических разработок, более 50 центральных банков мира работают над национальными цифровыми валютами, которые будут интегрированы в течение пяти-семи лет. Самыми известными на сегодняшний день проектами являются работы регуляторов Японии, Канады, Еврозоны, Сингапура и Гонконга. Над цифровым рублём трудится и Центробанк РФ, который планирует представить концепцию уже в апреле этого года, а в конце — запустить тестирование.

Ранее министр иностранных дел России в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снижать санкционные риски со стороны США за счёт перехода на национальные или альтернативные доллару валюты во взаиморасчётах.