Аналитик поддержал идею Минфина вкладывать ФНБ в поддержку экспорта

Финансовый аналитик Денис Давыдов считает "неплохой" идею Минфина вкладывать средства ФНБ в поддержку экспорта. "Это неплохой инструмент для стимулирования внутреннего производства, ориентированного на экспорт", — рассказал он в беседе с "Правдой.Ру".

По его словам, такой инструмент использовался давным-давно, "что называется ещё с советских времён". По факту, мы получаем госзаказ под производство определённых товаров, работ, услуг, которые будут со 100-процентной гарантией проданы.

В результате производственные мощности загружены, что положительно для торгового и платёжного баланса, а также для национальной валюты за счёт поступления валютной выручки.

Более того, государство к тому же получает процентный доход от кредитов.

Но есть очень важный аспект: кредиты нужно выдавать наиболее платёжеспособным странам для снижения риска их списания. Если не брать в расчёт этот риск, то "такая форма стимулирования внутреннего производства и расширение экспортных потоков — это достаточно неплохой, разумный шаг со стороны государственных органов", уверен Давыдов.