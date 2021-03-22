Минфин предложил использовать средства ФНБ на поддержку экспорта

Министерство финансов РФ, опасаясь возросших рисков блокировки российских активов за рубежом, предлагает предоставлять свободные средства Фонда национальной безопасности иностранным правительствам в виде кредитов на покупку российских товаров. Эксперты предложение Минфина поддержали.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на подготовленный Минфином законопроект.

В нём говорится об устойчивом росте финансирования иностранных правительств по экспортным контрактам из российского бюджета. В настоящее время бюджетные деньги требуются для защиты граждан и экономики от последствий коронавируса. Поэтому можно продолжить кредитовать зарубежных партнёров за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Выдавать межправительственные кредиты нужно с особой тщательностью

Финансирование экспортных контрактов, по мнению Минфина, позволит развиваться перспективным отраслям российской экономики. Но выдавать межправительственные кредиты нужно с особой тщательностью, чтобы сохранить безусловный возврат средств и обеспечить доходность не ниже, чем по облигациям федерального займа.

Также Минфин предлагает вкладывать средства ФНБ в акции и долговые обязательства российских компаний, а также в инфраструктурные проекты.

Эксперты считают, что финансирование потребителей российских товаров за счёт средств ФНБ — разумный вариант стимулирования экспортёров. В целом это точно лучше, чем оставлять деньги без движения.