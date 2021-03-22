Министерство финансов РФ, опасаясь возросших рисков блокировки российских активов за рубежом, предлагает предоставлять свободные средства Фонда национальной безопасности иностранным правительствам в виде кредитов на покупку российских товаров. Эксперты предложение Минфина поддержали.
Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на подготовленный Минфином законопроект.
В нём говорится об устойчивом росте финансирования иностранных правительств по экспортным контрактам из российского бюджета. В настоящее время бюджетные деньги требуются для защиты граждан и экономики от последствий коронавируса. Поэтому можно продолжить кредитовать зарубежных партнёров за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Финансирование экспортных контрактов, по мнению Минфина, позволит развиваться перспективным отраслям российской экономики. Но выдавать межправительственные кредиты нужно с особой тщательностью, чтобы сохранить безусловный возврат средств и обеспечить доходность не ниже, чем по облигациям федерального займа.
Также Минфин предлагает вкладывать средства ФНБ в акции и долговые обязательства российских компаний, а также в инфраструктурные проекты.
Эксперты считают, что финансирование потребителей российских товаров за счёт средств ФНБ — разумный вариант стимулирования экспортёров. В целом это точно лучше, чем оставлять деньги без движения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правоохранительные органы европейского государства отнеслись к певице недоброжелательно.