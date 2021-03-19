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Верховный суд пояснил, как вернуть переведённые по ошибке деньги

Экономика » Финансы » Деньги

Верховный суд РФ принял решение, которое поможет быстрее возвращать переведённые по ошибке деньги. Он посчитал, что отправитель денег должен в суде доказать только факт перевода, а отсутствие необоснованного обогащения должен доказывать получатель "ошибочного" перевода.

Верховный суд пояснил, как вернуть переведённые по ошибке деньги

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда по делу об ошибочном переводе 55 тысяч рублей.

Жительница Нальчика при переводе денежных средств ошиблась и отправила деньги не на тот счёт, на который хотела. Получившая по ошибке деньги женщина отказалась возвращать их. Тогда отправительница обратилась в суд. Все три судебные инстанции отказали ей в возврате денег, ссылаясь на то, что она не доказала наличие "необоснованного обогащения", а также обратилась в суд спустя 2,5 года после "ошибочного перевода".

Дело дошло до Верховного суда, который постановил, что в таких спорах истец должен доказать только сам факт перевода, а отсутствие необоснованного обогащения — ответчик. Кроме того, Верховный суд обратил внимание судов на то, что истице потребовалось время, чтобы найти получателя перевода, поскольку эти данные защищаются законом о банковской тайне.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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