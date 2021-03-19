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Россия стала одним из лидеров по дивидендной доходности

Экономика » Рынки » Фондовый рынок

Российские компании оказались в лидерах среди развивающихся стран по дивидендной доходности. По этому показателю РФ обошла Грецию и Чехию, но пропустила вперёд Пакистан.

Россия стала одним из лидеров по дивидендной доходности

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на оценку аналитиков "ВТБ Капитала".

Дивидендная доходность акций российских компаний на ближайший год составит 7,95%, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg. Доходность по дивидендам от акций пакистанских компаний ожидается на уровне 8,8%, в Греции — 6,9%, в Чехии — 6,2%. В среднем по развивающимся странам показатель составляет 2,4%.

Российский рынок всегда отличался высокими дивидендами: за последние годы они варьировались от 6,2% до 11,2% при среднем значении по развивающимся странам в 3,1%.

Наибольшие дивиденды в России выплачивают экспортёры. На ближайший год самые большие должны выплатить Evraz (20%), НЛМК (19%), АЛРОСА (17%), "Сургутнефтегаз" (префы, 17%), ММК (16%), "Северсталь" (13%), "Русагро" и "Норникель" (выше 13%).

Как пояснили эксперты, высокий уровень дивидендов в России объясняется низкой стоимостью акций и существенной долей прибыли, направляемой на выплаты. В свою очередь, крупные дивиденды обусловлены валютными рисками. Так, рубль в 2020 году ослабел к доллару на 16,5%, к евро — на 24%.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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