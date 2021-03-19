Россия стала одним из лидеров по дивидендной доходности

Российские компании оказались в лидерах среди развивающихся стран по дивидендной доходности. По этому показателю РФ обошла Грецию и Чехию, но пропустила вперёд Пакистан.

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на оценку аналитиков "ВТБ Капитала".

Дивидендная доходность акций российских компаний на ближайший год составит 7,95%, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg. Доходность по дивидендам от акций пакистанских компаний ожидается на уровне 8,8%, в Греции — 6,9%, в Чехии — 6,2%. В среднем по развивающимся странам показатель составляет 2,4%.

Российский рынок всегда отличался высокими дивидендами: за последние годы они варьировались от 6,2% до 11,2% при среднем значении по развивающимся странам в 3,1%.

Наибольшие дивиденды в России выплачивают экспортёры. На ближайший год самые большие должны выплатить Evraz (20%), НЛМК (19%), АЛРОСА (17%), "Сургутнефтегаз" (префы, 17%), ММК (16%), "Северсталь" (13%), "Русагро" и "Норникель" (выше 13%).

Как пояснили эксперты, высокий уровень дивидендов в России объясняется низкой стоимостью акций и существенной долей прибыли, направляемой на выплаты. В свою очередь, крупные дивиденды обусловлены валютными рисками. Так, рубль в 2020 году ослабел к доллару на 16,5%, к евро — на 24%.