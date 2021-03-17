Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков

Пенсионный возраст в России можно снизить за счёт перераспределения расходов на силовиков. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на бывшего министра экономики, председателя партии "Гражданская инициатива" Андрея Нечаева.

По его словам, "не смотря на крайне тяжёлое состояние бюджета из-за кризиса", если перераспределить расходы с силовиков на Пенсионный фонд, то теоретически можно снизить пенсионный возраст. Вот только экс-министр сомневается в принятии такого решения.

При этом финансовый аналитик Виталий Калугин уверен, что возвращение к прежнему пенсионному возрасту разрушит всю экономику. По его оценкам, для возвращения к прежнему возрасту выхода на пенсию потребуется ежегодно увеличивать финансирование Пенсионного фонда на 2 трлн рублей. Расходы на силовиков действительно завышены, подтверждает он, но их объём не настолько высок, чтобы изымать по 2 трлн рублей в год. Нужная сумма не наберётся, даже если сократить расходы на них в два раза. Поэтому для возвращения к прежнему пенсионному возрасту придётся выбирать "кому не будем платить — врачам или учителям".