В феврале 2021 года доля отклонённых заявок на ипотечные кредиты достигла, по меньшей мере, четырёхлетнего максимума — 36,2%. Об этом свидетельствуют данные АО Национальное бюро кредитных историй.
Предыдущий максимум зафиксирован в феврале 2017 года — 36,1%, сообщает "РБК". Данные за предыдущие годы недоступны.
Соответственно доля одобренных заявок на ипотеку скатилась до четырёхлетнего минимума — 63,8%. В декабре 2020 года она составляла 69,1%, в феврале 2017 года — 63,9%.
При этом данные бюро свидетельствуют, что уровень одобрения по другим кредитам практически не изменился.
Эксперты считают, что тенденция на ипотечном рынке связана с уменьшением числа качественных заёмщиков, которые уже оформили кредиты по рекордно низким ставкам. В то же время заявки стали чаще подавать те, у кого нет первоначального взноса. Поэтому банки начали больше отказывать в выдаче ипотеки.
Однако количество выданной ипотеки сохраняется на уровне 2020 года, что может быть связано с популярностью льготной госпрограммы, в рамках которой россияне могут оформить ипотечный кредит под 6,5% годовых.
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