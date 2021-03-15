Рязанский ответил на предложение Зюганова о новом налоге

Предложение ввести дополнительный налог для "подозрительно богатых" лидера КПРФ Геннадия Зюганова можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, заявил РИА "Новости" первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу, но не как обдуманные действия депутата, предлагающего реальные изменения в Налоговый кодекс", — сказал Рязанский.

Он напомнил, что налоговая политика состоит в создании экономических стимулов и ограничений, и действия государства в этой сфере должны быть выверенными, оправданными и абсолютно прозрачными.

"А налог на якобы имеющиеся подозрения в том, что кто-то подозрительно богат — это, конечно, заявления из области политики, но никак не экономики и налоговой сферы", — отметил сенатор.