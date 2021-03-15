Потери Германии от локдауна оценены в 50 млрд евро

По итогам I квартала 2021 года потери экономики Германии из-за действующих в стране с декабря 2020 года карантинных ограничений составят 50 млрд евро. Об этом свидетельствуют расчёты Института немецкой экономики в Кёльне.

В документе говорится, что с начала пандемии коронавируса немецкая экономика сократилась на 250 млрд евро, а 16 тысяч компаний объявили о банкротстве, передаёт "Немецкая волна". Учёные считают, что реальное число неплатёжеспособных компаний намного выше, так как на время пандемии власти разрешили бизнесу не подавать заявки о банкротстве.

Чтобы оценить потери экономики от пандемии, учёные сравнили показатели фактического объёма ВВП и прогнозируемого объёма ВВП без пандемии коронавируса.

Согласно расчётам, сильнее всего экономика пострадала во II квартале 2020 года. Без пандемии коронавируса объём ВВП составил бы 850 млрд евро. Реальный объём экономики оказался на 100 млрд евро меньше.

По предварительным данным, экономика Германии в 2020 году сократилась на 5%. То есть спад оказался ниже, чем в 2009 году (5,7%).