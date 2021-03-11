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ФНБ останется в этом году без пополнения

Экономика » Финансы

В 2021 году Фонд национального благосостояния не будет пополняться из-за недополученных в прошлом году нефтегазовых доходов. К такому выводу пришла Счётная палата РФ.

ФНБ останется в этом году без пополнения

За январь-март 2020 года сумма дополнительных нефтегазовых доходов составила 570 млрд рублей, согласно данным Министерства финансов. При этом к августу 2020 года Минфину пришлось продать валюту на 646,2 млрд рублей, чтобы компенсировать упавшие нефтегазовые доходы бюджета.

Доходы от управления активами Фонда национального благосостояния (ФНБ), согласно действующему законодательству, вплоть до 2024 года будут направлять не на пополнение фонда, а в федеральный бюджет.

Таким образом, источников пополнения ФНБ на 2021 год нет. Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в этом году, будут направлены в фонд только в 2022 году.

На 1 декабря 2020 года объём ФНБ составлял 13,5 трлн рублей. 65,3% из них представляют собой ликвидные активы, размещённые на счетах Центробанка. За январь-ноябрь 2020 года были использованы 241,2 млрд рублей. 237,5 млрд рублей направлены на финансирование дефицита федерального бюджета, 3,7 млрд - на софинансирование пенсионных накоплений.

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Автор: Анастасия Гостищева
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