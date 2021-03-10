Реальный эффективный курс рубля повысился к доллару и евро

За февраль 2021 года реальный эффективный курс рубля к доллару США вырос на 0,3%, к евро — на 1,2%. Об этом свидетельствуют оценочные данные Центробанка РФ.

При этом по отношению к корзине валют курс снизился на 0,1%.

С начала года рубль ослаб к иностранным валютам на 0,8%, но укрепился к доллару на 0,4%, к евро — на 1,1%.

В годовом выражении за январь-февраль 2021 года эффективный курс рубля упал по отношению к корзине валют на 15,6%, к доллару — на 12,3%, к евро — на 19,7%.

В то же время номинальный курс рубля за февраль текущего года снизился к иностранным валютам на 0,1%, к доллару — на 0,2%, но вырос к евро — на 0,6%. С начала года ослабление было более глубоким: к корзине валют — на 0,7%, к доллару — на 0,4%. При этом номинальный курс рубля к евро увеличился на 0,1%.

К концу февраля 2021 года номинальный курс рубля к доллару составлял 74,44 рубля за $1, к евро — 90,37 рубля за 1 евро.

В 2020 году реальный эффективный курс рубля к корзине иностранных валют снизился на 7,5%, к доллару — на 7,8%, к евро — на 9,1%.