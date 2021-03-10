ТМК купила "Челябинский трубопрокатный завод"

"Трубная металлургическая компания" сообщила о заключении сделки по покупке 86,5% акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод". Акции выкупаются у основного акционера завода Андрея Комарова.

В совместном сообщении компаний подчёркивается, что все необходимые одобрения получены, в том числе от Федеральной антимонопольной службы России.

Сумма сделки составила 84,2 млрд рублей. Таким образом, цена одной акции была равна 318 рублей. Сразу после объявления о сделке стоимость акций "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) на Московской бирже подскакивала на 20,5%, до 315 рублей за каждую.

Как пояснил председатель совета директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) Дмитрий Пумпянский, покупка акций завода - ещё один шаг в реализации долгосрочной стратегии развития компании, направленной на увеличение производственной базы и рынков сбыта. По его словам, приобретённый завод - сильный игрок трубного рынка, объединение с которым даст мощный синергетический эффект для ТМК и отрасли в целом.