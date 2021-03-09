Ставки по кредитам доросли до пятимесячного максимума

В январе 2021 года средневзвешенная ставка по рублёвым кредитам, выданным россиянам на срок свыше одного года, увеличилась до 10,63% годовых. Это максимальное значение ставки за последние пять месяцев, следует из данных Центробанка РФ.

В августе 2020 года средневзвешенная ставка по долгосрочным розничным кредитам составляла 10,72% годовых.

Аналогичный показатель по кредитам на срок свыше трёх лет также обновил пятимесячный максимум и достиг 10,31% годовых (10,37% в августе 2020 года). Ставка по кредитам на срок от одного года до трёх лет увеличилась до уровня октября 2020 года — 13,26% годовых, хотя ещё в декабре 2020 года установила новый абсолютный минимум в 13,01% годовых.

Средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам без учёта ПАО "Сбербанк России" оказалась ниже и составила 10,14% годовых, как и по краткосрочным (на срок до одного года) — 12,56% годовых. Это значит, что крупнейший российский банк в январе 2021 года выдавал кредиты по ставкам выше рыночных. Причём разница в ставках увеличилась по сравнению с декабрём 2020 года.