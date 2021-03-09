Женщины становятся активными участниками фондового рынка

Доля россиянок с открытыми брокерскими счетами в прошлом году достигла 48%. Годом ранее женская доля фондовых игроков не превышала 30%.

Этому способствовал двукратный рост количества брокерских счетов, открытых женщинами в 2020 году, сообщает Сибирское информационное агентство со ссылкой на ПАО "Сбербанк России".

Женщины чаще всего придерживаются консервативной стратегии и вкладываются в облигации (38%). Исключением являются молодые клиентки в возрасте от 25 до 35 лет. Они чаще инвестируют в акции (40,5%), реже - в облигации (25%). Большую часть активов на женских индивидуальных инвестиционных счетах занимают акции российских компаний (44%). Статус квалифицированного инвестора имеют 29% владелиц брокерских счетов.

Чаще всего женщины открывают брокерский счёт через мобильное приложение (64%), остальные - в отделении банка. При этом в банковских отделениях совершают сделки только 14% клиенток. 51,4% от общего числа женщин-инвесторов проводят сделки через мобильное приложение, 30,2% - через терминал QUIK, 4,4% - по телефону.