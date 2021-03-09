Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2021 году объём государственных заимствований может быть сокращён. Часть бюджетных расходов могут профинансировать за счёт остатков 2020 года, увеличившихся из-за более динамичного поступления ненефтегазовых доходов.
По словам министра, это положительно отразится на процентных ставках в экономики. В частности, вырастут частные инвестиции, а долговой рынок будет более спокойно реагировать на возможные санкционные риски.
Федеральный бюджет в 2020 году был исполнен с дефицитом 4,1 трлн рублей или 3,8% ВВП. Министерство финансов ранее прогнозировало дефицит бюджета на уровне 3,9% ВВП, ещё раньше — 4%, 4,4% и даже 5% ВВП.
Если госзаимствования сократятся, то уровень государственного долга в ближайшие три года не превысит 20% ВВП. Это, по мнению Силуанова, сохранит высокий уровень доверия иностранных инвесторов к российскому долговому рынку, а правительству позволит более гибко реагировать на вызовы и угрозы, в том числе связанные с пандемией коронавируса.
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