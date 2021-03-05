По оценкам Бюджетного управления Конгресса, государственный долг США к 2030 году достиг 202% ВВП. В этом году ожидается госдолг на уровне 102% ВВП, что является максимумом со времён Второй мировой войны.
Прогноз управления основан на росте расходов на здравоохранение и на обслуживание долговых обязательств. При этом они не учитывают рассматриваемый в настоящее время законопроект о поддержке экономики объёмом $1,9 трлн.
В то же время Бюджетное управление считает риски бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе низкими, несмотря на существенный размер госдолга и пандемию коронавируса. Но в дальнейшем эти риски будут только расти.
По оценкам управления, дефицит государственного бюджета США в этом году сократится до 10,3% ВВП с 14,9% ВВП годом ранее, но останется высоким по историческим стандартам и начнёт расти во второй половине текущей десятилетки. В 2051 году дефицит госбюджета составит 13,3% ВВП, в основном из-за увеличения расходов на обслуживание государственного долга. Чистые расходы с 2031 по 2051 годы увеличатся в три раза.
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