Конгресс прогнозирует двукратное увеличение годолга США

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, государственный долг США к 2030 году достиг 202% ВВП. В этом году ожидается госдолг на уровне 102% ВВП, что является максимумом со времён Второй мировой войны.

Прогноз управления основан на росте расходов на здравоохранение и на обслуживание долговых обязательств. При этом они не учитывают рассматриваемый в настоящее время законопроект о поддержке экономики объёмом $1,9 трлн.

В то же время Бюджетное управление считает риски бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе низкими, несмотря на существенный размер госдолга и пандемию коронавируса. Но в дальнейшем эти риски будут только расти.

По оценкам управления, дефицит государственного бюджета США в этом году сократится до 10,3% ВВП с 14,9% ВВП годом ранее, но останется высоким по историческим стандартам и начнёт расти во второй половине текущей десятилетки. В 2051 году дефицит госбюджета составит 13,3% ВВП, в основном из-за увеличения расходов на обслуживание государственного долга. Чистые расходы с 2031 по 2051 годы увеличатся в три раза.