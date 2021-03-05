Агропром вытянет Россию из кризиса

Ещё до пандемии коронавируса международные организации фиксировали увеличение числа голодающих в мире. На этом фоне стабильный рост производства сельхозпродукции в России выглядит оптимистично.

Число голодающих и недоедающих в мире выросло с 784 млн человек в 2015 году до 821 млн человек в 2018 году, сообщают "Известия". Это связано с замедлением роста экономики, экономическими спадами и несовершенством аграрной политики.

В то же время российский агропромышленный комплекс демонстрирует рост с 2005 года, что является следствием реализации программы развития сельского хозяйства. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и плохие погодные условия, рост продолжился.

В частности, масштабная засуха не помешала собрать рекордный урожай зерна — 133 млн тонн, а по сбору гречихи, риса, ячменя, рапса и ржи были установлены исторические рекорды. Также аграрии собрали рекордный урожай плодов и ягод — 3,6 млн тонн. Рост наблюдался и в других сегментах сельского хозяйства: выросло производство мяса и молока, птицы и яиц.

Более того, Россия осталась единственной крупной аграрной страной, способной обеспечить продовольствием не только себя, но и другие страны. В 2020 году она впервые стала нетто-экспортёром продукции агропромышленного комплекса.