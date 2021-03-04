Власти работают над единым налоговым платежом для бизнеса

Власти разрабатывают единый платёжный документ для предпринимателей, который позволит погашать задолженность перед бюджетом одним переводом. Эксперимент сначала проведут на компаниях малого и среднего бизнеса.

Над проектом работают АО "Корпорация МСП", Министерство экономического развития и Министерство финансов, сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Предприниматели смогут перечислять в бюджет любые суммы и в любое время, в том числе авансом, а налоговая будет самостоятельно засчитывать их и присылать уведомление в случае, если денег оказалось недостаточно.

Похожая система сейчас действует по имущественным налогам для физических лиц. Граждане могут оплачивать налоги на недвижимость, земельные участки и транспортные средства единым платёжным поручением.

В корпорации пояснили, что оплата налогов и сборов единым платежом снизит издержки бизнеса на бухгалтерию и риски ошибок по расчётам с налоговой. Эксперты согласились с тем, что предлагаемая система будет удобна для предпринимателей. Также, по их мнению, она улучшит собираемость налогов.