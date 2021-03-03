Новый проект РЖД: уголь в Китай на деньги из ФНБ

Удивительный вариант применения денег из Фонда национального благосостояния РФ одобрил президент России Владимир Путин. Речь идёт о проекте РЖД по постройке железной дороги, которая поможет продавать больше угля в Китай.

Ситуация оказалась следующей: из всего объёма угля, который продаёт Россия, примерно две трети уходит в Азию, в частности, крупным покупателем остаётся Китай. Также на азиатских рынках наблюдается рост спроса на уголь.

Вывозить больше, чем сейчас, РЖД мешает отсутствие инфраструктуры. Если построить новую железную дорогу, получиться вывозить как минимум 56 дополнительных миллионов тонн, что с учётом общих 199 млн тонн на экспорт — солидная "прибавка".

Президенту идея понравилась: он подчеркнул, что "важно не упустить момент". Стоимость проекта, как оказалось, пока остаётся на отметке в 700 млрд рублей, но главу государства такая сумма не смутила.

"Поручаю правительству представить дополнительные предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Речь идёт об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении", — отметил президент, работая в рамках совещания по развитию угольной отрасли РФ.

Нужный объём средств можно найти в том числе через ФНБ, добавил Путин.

"Во всяком случае, я против этого ничего иметь не буду. Пожалуйста. Если такая необходимость есть", — уточнил президент.