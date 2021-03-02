Несмотря на обилие поступающей информации, которая могла бы "качнуть весы" переговоров по ОПЕК+ как в сторону снижения, так и в сторону увеличения добычи нефти, Кремль комментировать свои ожидания от переговоров отказался.
Как сообщил представителям СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская делегация на данный момент готовится к работе. Одну из ключевых ролей в переговорах отвели вице-премьеру Александру Новаку.
"Эти встречи и вообще рынок нефти и нефтепродуктов любят тишину. Мы никогда не предвосхищаем наши ожидания, не анонсируем их", — ответил Песков на вопросы о том, чего от встречи ждут власти страны.
Напомним, что встречи в рамках ОПЕК+ стартуют с сегодняшнего дня и пройдут по следующему графику:
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