"Рынок нефти любит тишину": Кремль не сказал, чего ждёт от ОПЕК+

Несмотря на обилие поступающей информации, которая могла бы "качнуть весы" переговоров по ОПЕК+ как в сторону снижения, так и в сторону увеличения добычи нефти, Кремль комментировать свои ожидания от переговоров отказался.

Как сообщил представителям СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская делегация на данный момент готовится к работе. Одну из ключевых ролей в переговорах отвели вице-премьеру Александру Новаку.

"Эти встречи и вообще рынок нефти и нефтепродуктов любят тишину. Мы никогда не предвосхищаем наши ожидания, не анонсируем их", — ответил Песков на вопросы о том, чего от встречи ждут власти страны.

Напомним, что встречи в рамках ОПЕК+ стартуют с сегодняшнего дня и пройдут по следующему графику:

2 марта — работа экспертов, представляющих технический комитет;

3 марта — работа экспертов, представляющих министерский мониторинговый комитет;

4 марта — работа министров.