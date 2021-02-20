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Банкиры из "чёрного списка" ЦБ могут стать "учителями" россиян

Экономика

Очередная необычная идея, касающаяся банковской сферы и финансовой грамотности россиян, родилась в недрах Ассоциации банков России. Эксперты Ассоциации предлагают разрешить банкирам из "чёрного списка" повышать финансовую грамотность населения страны.

Банкиры из "чёрного списка" ЦБ могут стать "учителями" россиян

Кратко о контурах идеи: в РФ существует так называемый "чёрный список" ЦБ, куда входят представители ранее обанкротившихся и "рухнувших" банков. Этим людям на какое-то время запрещено занимать "банковские" посты, так что, по идее, времени у них много.

Именно им, по мнению Ассоциации, можно доверить обучение россиян. Если члены "чёрного списка" согласятся, то в качестве поощрения могут получить "урезание" срока дисквалификации.

Как передаёт "Интерфакс", предложение уже было озвучено на встрече представителей ЦБ и Ассоциации.

"Идея нетривиальная, но заслуживающая как минимум обсуждения. Давайте об этом подумаем.

Я не готов сразу сформулировать, насколько одно может засчитывать другое, потому что всё-таки речь идёт о немножко разных событиях, но однозначно, что такой вклад был бы полезен для повышения финансовой грамотности", — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг центробанка Михаил Мамута.

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Автор: Константин Шапров
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