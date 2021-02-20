Очередная необычная идея, касающаяся банковской сферы и финансовой грамотности россиян, родилась в недрах Ассоциации банков России. Эксперты Ассоциации предлагают разрешить банкирам из "чёрного списка" повышать финансовую грамотность населения страны.
Кратко о контурах идеи: в РФ существует так называемый "чёрный список" ЦБ, куда входят представители ранее обанкротившихся и "рухнувших" банков. Этим людям на какое-то время запрещено занимать "банковские" посты, так что, по идее, времени у них много.
Именно им, по мнению Ассоциации, можно доверить обучение россиян. Если члены "чёрного списка" согласятся, то в качестве поощрения могут получить "урезание" срока дисквалификации.
Как передаёт "Интерфакс", предложение уже было озвучено на встрече представителей ЦБ и Ассоциации.
"Идея нетривиальная, но заслуживающая как минимум обсуждения. Давайте об этом подумаем.
Я не готов сразу сформулировать, насколько одно может засчитывать другое, потому что всё-таки речь идёт о немножко разных событиях, но однозначно, что такой вклад был бы полезен для повышения финансовой грамотности", — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг центробанка Михаил Мамута.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.