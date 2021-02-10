Плюс-минус ноль: эксперт разъясняет, что происходит с доходами россиян

Интересные данные озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, реально располагаемые доходы россиян будут расти всего на 2,5% в год целых 10 лет подряд.

При этом власти не отказываются от проектов, подразумевающих "прорыв", "рывок" и улучшение ситуации в российской экономике, ставя целью "догнать и перегнать" экономику мировую.

Как известно, деньги в карманах населения — лучший способ стимулировать спрос, который поможет экономике расти. Стоит ли ожидать программ, направленных именно на рост реально располагаемых доходов россиян? Что власти могли бы сделать?

Комментарий для читателей "Правды. Ру" дал Максим Чирков, политолог, доцент кафедры политической экономии МГУ.

Что растёт и что падает: краткий экскурс

Эксперт отмечает: нужно понимать, что доходы населения растут, а снижаются реально располагаемые доходы.

Во избежание путаницы напомним, что реально располагаемые доходы — это деньги, которые остаются у россиян после неких обязательных трат, от которых нельзя отказаться (например, платежей по кредитам, расходов на продукты и т. п.).

"Если считать только в рублях, то и зарплаты растут. Есть статистика, которую на сайте Центробанка можно посмотреть. И растут достаточно динамично. Но проблема действительно в последнее время обострилась из-за того, что несмотря на рост зарплат и доходов было некоторое ослабление курса рубля", — рассказывает Чирков.

Цифру, которая отражает реально располагаемые доходы, получают посредством сложных вычислений. Среди того, что на неё влияет: расходы на еду, предметы потребления, кредиты, коммунальные услуги. Соответственно, на динамику данных доходов влияет также огромное количество факторов.

"На реально располагаемые доходы россиян влияет очень много факторов. Например, может быть так: есть рост зарплат, но нет роста реально располагаемых доходов. То есть данный показатель может вести себя противоположно другим", — напоминает Чирков.

Как помочь населению: очевидные варианты

Ситуация, отмечает, эксперт, пока не катастрофическая. И среди того, что стоит сделать властям для роста реально располагаемых доходов, есть следующие вещи:

удержание контроля над инфляцией;

рост зарплат;

повышение финансовой грамотности населения.

"Первое, что нужно сделать, — удержать инфляцию под контролем. Она, видимо, сейчас выходит из заданных рамок — 4%. Это на реально располагаемые доходы действительно оказывает влияние. Второе — должен быть рост заработных плат. Он присутствует. Третье — на этот показатель влияет финансовая грамотность населения. Стоит удержать людей от необоснованных трат", — комментирует Чирков.

Также стоит, дополняет эксперт, попробовать отучить россиян от любви к кредитам. Кредитная нагрузка снижает реально располагаемые доходы, и чем выше будет финансовая грамотность, которая поможет не переплачивать и брать "чистые" кредиты, минуя "ловушки" от некоторых МФО, тем лучше будут обстоять дела.