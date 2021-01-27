В Россию "влили" 4,3 млрд долларов. Откуда они - никто не знает

Весьма интересную цифру удалось обнаружить в открытой статистике ЦБ. Пока эксперты говорят о том, что приток иностранных инвестиций в Россию упал до рекордно низких уровней, в ЦБ находят "теневые" поступления, объяснить которые не в силах никто.

Итак, за январь и декабрь в страну "попали" 4,3 млрд долларов. Откуда пришли эти деньги, непонятно: их не смогли отнести к стандартным поступлениям от, например, продажи активов или экспорта. Мучиться в ЦБ не стали — "платёжные ошибки".

Между тем сумма по "платёжным ошибкам" стала обладателем "бронзы": лишь два раза в страну "заводили" больше денег через "тень" (в 2007 и 2014 годах). Обычно ситуация прямо противоположна: неизвестные предпочитают выводить деньги из страны. Так, в 2019 году Россию покинули 1,5 млрд долларов.

Интересно, что "теневое вливание" в 4,3 млрд стало не просто "бронзовым призёром", но и сумело обставить все другие источники поступления инвестиций в Россию. Так, через каналы госдолга в страну вложили всего 1,4 млрд.