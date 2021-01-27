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Нам нужнее: Минфин активно выводит деньги из банков

Экономика

Интересная ситуация сложилась в российских банках: ключевой клиент — государство — не хочет останавливать вывод средств. Банковская система "накренилась" в сторону локального дефицита рублей.

Нам нужнее: Минфин активно выводит деньги из банков

Ситуация выглядит следующим образом: традиционно в конце года государство проводит массовый вывод средств из банков, то есть забирает деньги с депозитов и через договоры РЕПО. Также традиционно в декабре отмечается "всплеск" расходов по различным статьям бюджета, который отчасти и покрывают выведенными средствами.

Чуть позднее, то есть в начале года, "изъятия" затихают (опять-таки традиционно). Но в 2021 году случилась обратная ситуация: в январе власти и не подумали останавливать вывод своих средств. Начавшийся ещё в ноябре 2020 года отток по-прежнему продолжается, и у банков из 3,312 трлн рублей осталось только 850 млрд, приводятся цифры в отчёте Казначейства РФ.

Ситуация дошла до парадоксальной: чтобы отдать государству (в лице Минфина) средства, банкам пришлось идти в ЦБ и просить там дополнительные 306 млрд рублей. Но и это не помогло: дефицит ликвидности на 26 января составил 838 млрд, тогда как на 31 декабря дорос всего до 185 млрд.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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