На Дону предприниматели уже начали добывать энергию с помощью солнца. Несмотря на дорогостоящее оборудование, это гораздо дешевле, чем платить по тарифам, установленным ресурсоснабжающими организациями.

Ситуацию в интервью "Правде. Ру" прокомментировал генеральный директор Центра энергоэффективности "21 век" Игорь Башмаков.

"А почему только на Дону? У нас во многих местах в России уже построены солнечные электростанции — где-то большей мощности, где-то — меньшей.

У нас есть оптовый рынок, на котором покупается электроэнергия промышленными предприятиями. Цены колеблются, но для местного населения цены регулируются региональными энергетическими комиссиями. Пределы роста цен устанавливаются правительством.

Возможно, что там дешевле построить свою станцию, чем присоединяться к электрическим сетям. То есть там плата за присоединение к сетям может быть большая.

Что касается способа получения энергии с помощью солнца, то здесь нужно отметить следующее. Мы все привыкли, что электростанция — это такая штука, которая стоит с трубой в центре городе или на окраине. А теперь представьте, что у миллионов людей на крыше стоят солнечные панели, и есть агрегатор (виртуальная электростанция), которая всё это агрегирует и работает уже с крупными энергосистемами, отдавая электричество в сеть и управляя вашими установками

Такие вещи в ближайшее время будут появляться всё чаще.

Электростанции постепенно будут уходить в прошлое. В будущем у всех на окнах будут стоять фотоэлектрические панели со специальными плёночными покрытиями: вы, к примеру, пошли на работу, а у вас там аккумулируется электроэнергия.

Вы приходите с работы, и пока вы свою аккумулированную электроэнергию не израсходуете, вы из сети ничего не потребляете. А когда закончилась уже ваша аккумулированная электроэнергия, вас переключают на сетевую электроэнергию. В конце концов, это так и будет", — пояснил собеседник "Правды. Ру".